「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）阪神の才木浩人投手が２失点完投で２年連続の２桁勝利となる１０勝目をマーク。ゲームセット直後には好プレーの佐藤輝明内野手と抱き合うシーンもあった。４点リードの九回、１点差に迫られてなおも２死二、三塁の場面。代打・増田が放った痛烈な三ゴロを鮮やかに佐藤輝がキャッチ。一塁へ送球し、試合を締めた。直後、才木が満面の笑みで佐藤輝にハグ。２人並んだお立