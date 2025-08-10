「自称・永瀬廉似」の美容師が『ななにー』に登場。マスクを外した姿に「なんだこの子は！」などと驚きの声が上がった。【映像】「自称・永瀬廉似」の美容師のマスクを外した姿ABEMAにて8月10日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#83では、番組の人気企画「マスクイケメン＆美女」の未公開映像が流された。静岡の北村匠海ことスタイリストの溝口開世さん（24歳）が働いているのが、静岡駅北口から徒歩約10分の場所にある美