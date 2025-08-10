「消化してはいけない作品なので、自分が消化しないでいられているか。自分の作品を見る方でないのですが、確認のために今回は2度見返しました」実際の障害者施設殺傷事件を元にした2年前の映画「月」での好演の裏をそんな風に聞いて、改めて役作りの深さを実感した。NHK大河ドラマ「西郷どん」で共演した鈴木亮平は「感性のバケモノ」と称した。幅も広い。「翔んで埼玉」では劇画チックな役柄をこなし、「リバーズ・エッジ」では