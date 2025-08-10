第107回全国高校野球選手権は11日、1回戦2試合、2回戦2試合が行われる。＜第1試合＞県岐阜商（岐阜）―日大山形（山形）＝1回戦県岐阜商は岐阜大会でチーム打率・396、8本塁打の強力打線が注目されるが、主戦投手の柴田蒼亮は準決勝・関商工戦で完封するなど5試合28回を投げて失点1。対する日大山形はチーム打率・360の打線に山形大会13盗塁の足、16犠打の小技を絡めた粘り強さが身上だ。＜第2試合＞北海（南北海道）―東