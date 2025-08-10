第1位うお座人との縁が広がっていく一週間に。気になる相手には自らアプローチを！今週のうお座さんは、人との縁が広がり、その縁がさらに仕事や恋に大きな影響を与えてくれる予感。積極的に行動を起こすことが幸運のカギとなるため、話してみたい人、気になる人がいるのなら自ら話しかけて距離を縮めてみて。また、心が動くことに投資をするとさらなる運気アップも見込めるでしょう。恋愛では、映画やライブにツキがありそう。