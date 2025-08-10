「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）阪神がヤクルトに連勝し、今季最長となる６カード連続の勝ち越しを決めた。優勝マジックは１つ減って「２９」となり、２０台へと突入した。初回２死二塁から佐藤輝の適時二塁打で先制。三回２死では再び佐藤輝が右中間へ３１号ソロを放った。五回には坂本、六回には大山にタイムリーが飛び出し、効果的に得点を挙げた。さらに佐藤輝は八回にも右翼線二塁打でチャンスメー