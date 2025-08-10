10月4日、イオンモール幕張新都心にて＜DIAURA × ΛrlequiΩ 2MAN FREE LIVE「CALLING THE CULT.」＞の開催が決定した。2023年12月26日、生配信での2マンライブから始まり、2024年には全19公演のロングツアー＜THIS IS MY CULT.＞を完走。両バンドの掛け合わされた魅力と楽曲を解き放ち、幾度となくお互いのファンを熱狂させてきたDIAURAとΛrlequiΩ。そんな彼らが、ショッピングモールという異色の場所で＜CALLING THE CULT.＞