WING STAGEの二番手として場の空気を掌握した西川貴教は、続いてT.M.RevolutionとしてRAINBOW STAGEのセミファイナルアクトを担当。実は今年の＜LuckyFes＞を満喫しまくっているのは当の西川自身ではなかろうか……と邪推してしまうほどのアクティブぶりを、2つのステージを通してみせてくれた。◆ライブ写真オープニングSEにあわせてステージ上の照明がまばゆい光を放つ中、バンドメンバーがステージでセッティングを始める。壮大