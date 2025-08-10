9日（現地時間）、プレミアリーグ・リヴァプールに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスがサウジアラビアのアル・ヒラルに完全移籍することがクラブ公式から発表された。ヌニェスは2022-23シーズンにポルトガルの名門ベンフィカからリヴァプールへ加入すると、公式戦143試合40ゴールを決めた。しかし、昨季のリーグ戦では8試合に先発出場したのみで、英メディア『BBC』は「期待された活躍を見せられないままリヴァプール