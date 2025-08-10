全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技が10日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館で開催された。大会最終日のこの日は、階級別の個人戦（80キロ未満、100キロ未満）と、団体予選を勝ち抜いた32校による決勝トーナメントが行われた。5人制の団体戦は、鳥取城北が3年ぶり6度目の優勝を果たした。昨年の全国都道府県中学生大会覇者の先鋒・片桐恭晟（1年）、前日の個人戦8強の二陣・川崎永遠（2年）、個人