3回、本塁打を放ちポーズをとる阪神・佐藤輝明＝京セラドーム阪神は佐藤輝明が31号ソロを含む4安打2打点。一回の先制二塁打から三回は右中間へ放り込み、五回の安打と八回の二塁打で追加点の足場を築いた。才木は球威があり、2失点完投で2年連続2桁勝利。ヤクルトは奥川が五回途中KO。