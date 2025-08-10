サウジアラビアで開催されているバスケットボール・FIBAアジアカップ2025で日本代表・アカツキジャパンはグループステージ第3戦でグアムと対戦し102-63で圧勝しました。グループ2位で12日に開催される準々決勝進出決定戦に臨みます。 日本時間の10日夜に開催された、日本代表とグアムの一戦。日本は終始リードを守って試合を展開しました。時にはゴール下に切り込み、また要所要所で3ポイ