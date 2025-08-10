◇プロ野球セ・リーグ 阪神 5-2ヤクルト（10日、京セラドーム）阪神は京セラドームで戦うヤクルトの3連戦最終戦に勝利。2連勝でカード勝ち越しを決め、優勝マジックも「29」に減らしています。試合後にインタビューへ応じた藤川球児監督。この試合ではここまでフルイニングで出場してきた近本光司選手が6回の守備から交代になるという心配される場面もありました。近本選手の状態について聞かれると、藤川監督は「少し疲労がありま