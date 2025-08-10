今年3月にJESSE（Vo, G）が喉を痛め、ドクターストップがかかったとき、BONER（The BONEZのファンの総称）の力を借りて3公演を敢行したというエピソードが物語るのは、今現在の彼らの無敵感だ。◆ライブ写真The BONEZのSNSのプロフィール欄には、ただシンプルに「JESSE、T$UYO$HI、ZAX、KOKIによるロックバンド」とだけ記されている。それ以上何を付け加える必要がある？それは彼らの自信の表れのように感じられるが、夏フェスを