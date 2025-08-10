全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１０日、剣道や相撲など、計５競技が４県で行われた。相撲個人８０キロ級では飛龍の西尾勇斗選手（３年）が優勝した。西尾選手は「総体で優勝できてよかった。決勝でも、うまく自分の得意の形に持っていけて勝つことができた。指導してくれた監督たちにここまで育ててくれてありがとうと伝えたい」と喜びを語った。