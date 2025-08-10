このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第17話をごらんください。 飲酒直後、ツマ子の容態が急変した連絡を受けた夫。お酒を飲んだことで運転ができないため、実母に送迎を頼みました。