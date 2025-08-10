土砂災害警戒情報の解除に伴い、沼津市と長泉町の一部地区・三島市に出されていた避難指示は解除されました。＜沼津市危機管理課10日午後9時33分発表＞◆避難指示解除門池地区金岡西部地区愛鷹地区金岡中部地区＜長泉町地域防災課10日午後9時31分発表＞◆避難指示解除元長窪地区（７班・９班）＜三島市危機管理課10日午後9時41分発表＞◆避難指示解除土砂災害区域全域