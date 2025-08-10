雨が上がったHILLS STAGEにオンステージしたのは、2022年以来3年ぶり、2度目の出演となる音楽クリエイター、john（Vo）のソロプロジェクト、TOOBOEだ。ボカロPとして音楽活動を開始してから1年後に自ら歌うTOOBOEを立ち上げると、同時に精力的にライブ活動にも取り組んできた。◆ライブ写真そんなTOOBOEのライブは「声を合わせて、もっと盛り上がっていきましょう！」とjohnが声を上げ、「心臓」からスタート。ギター、ベース、ド