横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で喜多川歌麿を演じる染谷将太からオフィシャルコメントが届いた。鳥山石燕（片岡鶴太郎）へ弟子入りした歌麿について「久々に何も考えず、思うがままに、目的がない絵を描き始めます。自分が絵を描くのが好きっていうのはこういう感覚だったよなっていうのをもう一回感じ直せた、もう一度原点に戻れた、そんなシーンだったと思います」と