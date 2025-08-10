◆パ・リーグ西武４―９楽天（１０日・ベルーナドーム）楽天のマイケル・フランコ内野手が「５番・三塁」で出場。３―３の同点で迎えた７回１死満塁で、右翼に勝ち越し打を放った。８回にも適時打を放ち、２打点を挙げて勝利に貢献。「（決勝打は）何よりもチームにとって大きな一打になりました。毎日、毎日、グラウンドに来て、チームメートと死にものぐるいでやるしかないと思っている。引き続き、やっていきたいです」と