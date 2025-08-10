サマー２０００シリーズ第４戦の第６１回札幌記念・Ｇ２は８月１７日、札幌競馬場の芝２０００メートルで行われる。ヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は３歳時に京都新聞杯３着。今年に入っても日経新春杯４着、阪神大賞典５着と堅実に走っていて、前走の函館記念でついに重賞ウィナーの仲間入りを果たした。１分５７秒６という驚異のレコードをマークした内容からも、北の大地で重賞を連勝