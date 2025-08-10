◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神が連勝で今季最長の６カード連続勝ち越しを決めた。マジックは１つ減り２９。投打がかみあい、快勝した。先発・才木は２失点で完投。６回は先頭の代打・北村恵にソロを被弾。１死から連打で一、二塁を招いたが、村上、オスナを連続三振に封じた。８回にも１死から長岡に二塁打を浴びたが、後続を断ち１０勝目を手にした。打線は初回に佐藤輝の適時