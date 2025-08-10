全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１０日、広島市などで行われ、剣道は男子団体で磐田東（静岡）が初優勝し、女子団体では中村学園女（福岡）が２年連続８度目の優勝を飾った。相撲団体は、鳥取城北（鳥取）が３年ぶり６度目の優勝を果たした。分が悪い相手にも「やってやるぞという気持ちだけ」男子団体で、磐田東が剣道王国・九州の牙城を崩した。準決勝で日章学園（宮崎）に競り勝ち、決勝も九州勢の明豊（大