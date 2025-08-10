ソフトバンクは１０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１―０で競り勝ち、首位固めに成功した。７カード連続の勝ち越しを決め、貯金は今季最多を更新する「２６」。この日も眼下のライバルを退け、２位とのゲーム差を今季最大の「３」に広げた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が１３三振を奪い、今季２度目の完封で１０勝目。３回に近藤健介外野手（３２）の適時二塁打で奪った虎の子の１点を守り抜いた。この日、チーム