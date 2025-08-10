気象台は、午後9時40分に、大雨警報（土砂災害）を新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・新上五島町に発表 10日21:40時点長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量60mmピーク時間10日夜遅く■