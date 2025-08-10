◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）鹿島は途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、粘るＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。＊＊＊鬼木達監督は「決勝戦のつもりで戦おうと、選手を送り出していた。そういう姿勢をしっかり示してくれた。我慢強く戦い、しっかりと勝ち点３をとることができた」と拳を握り、勝利に胸を張った。決勝点は途中出場の田