◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）鹿島は途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、粘るＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。＊＊＊試合開始直後は優勢だったが、相手を崩しきるには至らず。１０分には６試合ぶり先発のＭＦ荒木遼太郎の左足シュートが枠を捉えられず、１５分のレオセアラのヘディングシュートは相手ＧＫに阻まれた。以降は自分たちの