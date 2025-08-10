九州電力送配電によりますと、大雨により鹿児島県の霧島市やいちき串木野市の一部で続いていた停電は、１０日午後５時半すぎまでにすべて復旧したということです。 ただ、それぞれの家庭に電気を分配する引き込み線などが断線していることがあるため、その場合は、最寄りの九州電力送配電に連絡してほしいと呼びかけています。 ・ ・ ・