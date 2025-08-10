◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日横浜BUNTAI）女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は同3位の陳幸同（中国）に2―4で敗れた。最初の2ゲームを連取も、その後に4ゲームを奪われ逆転負け。それでも試合後はスッキリとした表情で「今日は自分を全て開放できた試合だった。久々にやりたいことをやって、試合ができた。負けたがうれしかった」と話した。早田は昨夏のパリ五輪