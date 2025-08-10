「恋愛したい」「結婚したい」という気持ちはあるのに、いざ誰かと深く関わると怖さから心の壁を感じてしまう。そんな恋愛のジレンマに悩んでいませんか？そこで今回は、“心の防衛本能”を少しずつ和らげる「ヒント」をお届けします。「いい人」なのに距離を取りたくなる理由出会いの場には行くし、紹介された相手も条件は悪くないけど、なぜか心が動かない。そして、相手が一歩踏み込んでくると、無意識に距離を置いてしまう…。