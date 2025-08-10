◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）首位阪神がヤクルトに快勝した。優勝へ、マジックを29とした。佐藤輝が4番の働きを見せた。1点リードの3回、奥川のカーブをすくい上げて右翼席への31号ソロを放った。初回2死二塁で右翼線へ先制の適時二塁打を放っており、頼れる主砲が随所で輝いた。先発マウンドの才木は2失点で完投。2年連続2度目の2桁10勝となった。