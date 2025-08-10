気になる男性に一向に相手にしてもらえないなら、相手の男性から恋愛対象と見られていない可能性が高いです。そこで今回は、男性が「恋心を持てない」と感じる女性の特徴を紹介します。人に感謝できない人に感謝できない女性は男性から恋愛対象にしてもらえない可能性が高いです。そういう女性に限って「感謝していないわけがない」「態度や行動で感謝を示している」と言いますが、相手に伝わっていなければ意味なし。それに、人に