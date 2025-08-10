「よさこい祭り」は10日から本祭が始まり、高知の街は踊り子たちの熱気に包まれています。高知の真夏の祭典「よさこい祭り」。72回目の今年は188チーム、およそ1万8000人の踊り子が参加しています。10日から本祭が高知市内16か所の競演場・演舞場で始まり、各チームが鳴子の音を響かせ華麗な舞を披露していました。高知駅前の会場は、祭りの開始から大勢の観客が訪れ、よさこいを堪能していました。大阪から「迫力がすごかった」「