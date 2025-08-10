頑張っているのに報われないとき、周りの評価や他人の意見に振り回されて、自分の「本当の気持ち」が見えなくなってしまうことはありませんか？特に子育てをしていると、「こうあるべき」という理想やプレッシャーに押しつぶされそうになってしまうことも。今回は、そんな悩んでいたママ友の言葉に救われたという女性の話をご紹介いたします。ママ友の一言で心が軽くなった「私は、子どもの習い事をたくさんさせていました。英語、