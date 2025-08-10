「明治安田Ｊ１、町田２−０神戸」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田が首位神戸をホームで破り、リーグ戦６連勝を含めて公式戦９連勝。一時最大１５あった首位との差を４に縮め、一気に優勝戦線に名乗り出た。町田は立ち上がりから押し込みロングスロー、コーナーキックで相手ゴールに迫る。すると前半６分、ロングスローからのこぼれ球に、この試合ボランチに入ったＤＦ中山雄太が左足を一閃（いっせん）。ペナルティ