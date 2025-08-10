【J1第25節】(豊田ス)名古屋 1-2(前半0-0)京都<得点者>[名]キャスパー・ユンカー(61分)[京]ラファエル・エリアス(70分)、福田心之助(81分)<警告>[名]山岸祐也(7分)、森島司(45分+4)[京]平戸太貴(45分+2)、福岡慎平(75分)観衆:39,896人主審:岡部拓人└DF福田心之助が豪快決勝弾!! 京都、名古屋に先制許すも鮮やか逆転勝利で4位キープ!!