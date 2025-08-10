【J1第25節】(パナスタ)G大阪 0-3(前半0-2)岡山<得点者>[岡]岩渕弘人2(10分、36分)、木村太哉(89分)<警告>[G]満田誠(45分+3)[岡]立田悠悟(63分)、佐藤龍之介(90分+5)観衆:35,245人主審:上村篤史└岡山が連敗を止める3試合ぶり勝利! 敵地でG大阪を3-0で撃破