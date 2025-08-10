【J2第25節】(NDスタ)山形 1-2(前半0-2)水戸<得点者>[山]堀金峻明(90分+6)[水]渡邉新太(5分)、大崎航詩(20分)<警告>[山]安部崇士(26分)、中村亮太朗(47分)、城和隼颯(87分)[水]加藤千尋(28分)、長尾優斗(41分)主審:今村義朗└J2首位の水戸が仕切り直しの白星! 渡邉新太の先制弾と大崎航詩のゴラッソで山形を下す