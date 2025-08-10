[8.10 J2第25節 山形 1-2 水戸 NDスタ]J2第25節が10日に行われ、首位水戸ホーリーホックは敵地で16位モンテディオ山形を2-1で下した。前節に16試合ぶりの黒星を喫したが、仕切り直しの1勝。2位ジェフユナイテッド千葉とは6ポイント差、3位徳島ヴォルティスとは7ポイント差となっている。水戸は前半5分に先制。FW奥田晃也がMF齋藤俊輔とのパス交換を経てペナルティエリア右から折り返し、最後はFW渡邉新太が左足で押し込んだ。