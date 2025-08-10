【J2第25節】(ユアスタ)仙台 0-2(前半0-1)徳島<得点者>[徳]エウシーニョ(20分)、西野太陽(90分)<警告>[仙]松井蓮之(32分)[徳]トニー・アンデルソン(68分)、カイケ(86分)主審:傅明└徳島が完封勝利で3位に浮上!! 仙台は4戦未勝利