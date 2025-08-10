[8.10 J2第25節 仙台 0-2 徳島 ユアスタ]J2第25節が10日、各地で開催された。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に2-0で勝利し、2連勝を収めて3位に浮上した。仙台は4試合未勝利となった。仙台は前半9分、MF松井蓮之の縦パスでFW小林心が抜け出したがシュートはGK田中颯の正面に飛んだ。すると徳島は同21分、MF鹿沼直生が左サイドからファーサイドへロングボールを送り、MFエウシーニョがMFルーカス・バルセロスとのワンツーで抜