【J1第25節】(三協F柏)柏 2-0(前半1-0)湘南<得点者>[柏]小屋松知哉(44分)、中川敦瑛(90分)<警告>[柏]馬場晴也(25分)、細谷真大(87分)観衆:14,048人主審:川俣秀└柏が小屋松と中川のゴールで2試合ぶり快勝! 敗れた湘南は9戦未勝利に…