【J1第25節】(Gスタ)町田 2-0(前半2-0)神戸<得点者>[町]中山雄太(6分)、相馬勇紀(36分)<警告>[町]岡村大八(65分)、沼田駿也(90分+1)観衆:12,619人主審:木村博之├絶好調・町田がクラブ記録のばす6連勝!! 中山&相馬のスーパーゴールで首位神戸を撃破└中山雄太が上位対決で圧巻スーパーボレー弾!! ボランチ先発で“有言実行”