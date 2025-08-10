【J2第25節】(ニンスタ)愛媛 0-1(前半0-1)鳥栖<得点者>[鳥]西澤健太(17分)<警告>[愛]黒石貴哉(44分)、佐藤亮(69分)、村上悠緋(86分)[鳥]ヴィキンタス・スリヴカ(69分)、木本恭生(90分+3)観衆:3,617人主審:上原直人