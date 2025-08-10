【J1第25節】(味スタ)FC東京 0-1(前半0-0)鹿島<得点者>[鹿]田川亨介(81分)<警告>[鹿]三竿健斗(76分)観衆:40,939人主審:飯田淳平├鹿島が2連勝で首位浮上! 田川亨介が古巣から決勝ゴール、FC東京との雨中接戦を制す└鹿島の“ジョーカー”としての自覚「交代選手がどれだけ勢いをもたらせるか」途中出場FW田川亨介が首位再浮上の決勝弾