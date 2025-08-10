[8.10 J1第25節 FC東京 0-1 鹿島 味スタ]J1リーグは10日に第25節を行った。FC東京と鹿島アントラーズの対戦は、鹿島が1-0で勝利。2連勝で首位浮上を果たした。両チームは6日の天皇杯4回戦を勝ち抜き、中2日での試合に臨む。前節・浦和レッズ戦(○3-2)で接戦を制した15位・FC東京は左SBにDF室屋成、右SBにDF長友佑都を起用。前線はFWマルセロ・ヒアンと好調のFW長倉幹樹が立つ。2位・鹿島も前節に柏レイソルとの上位対決を3-2で