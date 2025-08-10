[8.10 J2第25節 いわき 3-1 磐田 ハワスタ]J2リーグは10日、第25節を各地で開催し、ハワイアンズスタジアムいわきではいわきFCとジュビロ磐田が対戦。前半に2点を先行したいわきが後半に1点を加点し、3-1の勝利で3試合ぶりの白星を獲得した。ここ3戦無敗(1勝2分け)のいわきは第24節千葉戦(△2-2)から先発の入れ替えはなく、同じ11人がスターティングメンバーに名を連ねた。一方、ここ4戦で1勝3敗と黒星が先行する磐田は第24節