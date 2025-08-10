【J1第25節】(Eピース)広島 0-0(前半0-0)清水<警告>[清]松崎快(42分)、カピシャーバ(64分)観衆:23,969人主審:Iván Arcides Barton Cisneros└天皇杯から中3日の再戦…広島vs清水はスコアレスドロー