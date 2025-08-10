[8.10 J1第25節 広島 0-0 清水 Eピース]J1リーグは10日、各地で第25節を開催した。サンフレッチェ広島対清水エスパルスは0-0のスコアレスドローに終わった。今月6日の天皇杯では3-0で広島が快勝を収めたこのカードだが、今回は両チームとも得点には至らなかった。広島は前半9分、FW中村草太のクロスにFW木下康介がドンピシャで合わせるも、シュートはGK梅田透吾の正面に飛んだ。その後は清水が敵陣で試合を進める展開になった