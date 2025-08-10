【J2第25節】(ハワスタ)いわき 3-1(前半2-0)磐田<得点者>[い]山下優人(31分)、山中惇希(43分)、五十嵐聖己(83分)[磐]角昂志郎(90分+1)<警告>[い]石渡ネルソン(22分)、柴田壮介(62分)、加瀬直輝(86分)[磐]金子大毅(65分)主審:窪田陽輔